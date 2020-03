Os irmãos Thiago Alcantara, do Bayern de Munique, e Rafinha Alcantara, do Celta de Vigo, e a esposa do jogador do clube alemão, Júlia Vigas, decidiram se unir à luta contra a pandemia de Covid-19 com uma iniciativa denominada Respuesta Coronavirus, realizada junto com o Hospital Clínica de Barcelona para cobrir as necessidades de saúde na atual situação de emergência social.

Os três fizeram isso através da Alcantara Family Foundation, com a qual pretendem mobilizar os seus milhões de fãs para colaborarem através do site do hospital. As doações podem ser feitas tanto em dinheiro quanto em materiais, como instrumentos médicos, roupas, alimentos e até hospedagem em quartos de hotel.

Os objetivos principais da campanha Respuesta Coronavirus são dois: por um lado, melhorar o atendimento aos pacientes e familiares dos infectados, fazer substituição contínua dos equipamentos básicos de cuidado e prevenção de infecções para o pessoal de saúde e pacientes; por outro, encontrar uma cura e novos tratamentos para a doença.

Nesse sentido, o Hospital Clínica vem realizando 15 projetos de investigação relacionados com o SARS-CoV-2 e com a doença provocada pelo vírus, a Covid-19. As iniciativas vão desde o desenvolvimento de tratamentos ou vacinas até a descoberta de biomarcadores que preveem a evolução do quadro das pessoas contagiadas.

"Isto não é um jogo, mas como família sabemos que só podemos vencer a pandemia com mais do que unidade e sentido coletivo. Agora cabe à sociedade ser uma grande família", disseram os Alcantara em comunicado.

Por sua vez, o Hospital Clínica disse em seu site que comunicará aos seus doadores qual tem sido o destino concreto dos recursos, em que têm sido aplicados e quais têm sido os resultados.

A iniciativa da família Alcantara se soma à doação de 500 mil euros que Lionel Messi fez ontem para a campanha do centro médico. O ídolo argentino também doou a mesma quantia de dinheiro para um hospital em seu país.