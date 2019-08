Com uma performance arrasadora a partir da metade da prova, o brasileiro Isaquias Queiroz atropelou os rivais e conquistou neste domingo o título do C1 1000 do Mundial de canoagem disputado em Szeged, na Hungria.

Esta foi a sexta medalha de ouro de Isaquias em Mundiais adultos e a 12ª no total. Na atual edição, além da conquista de hoje, ele já havia faturado o bronze no C2 1000m ao lado de Erlon de Souza.