O lateral-direito Mauricio Isla lamentou nesta quarta-feira a ausência do atacante Benjamin Brereton da convocação do Chile para as três próximas partidas pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 devido às restrições impostas pela organização do Campeonato Inglês.

"Vamos sentir muito a sua falta", declarou Isla em entrevista coletiva em Santiago durante a preparação para enfrentar o Brasil nesta quinta, pela nona rodada do torneio classificatório para o Mundial do ano que vem.