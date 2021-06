Com uma atuação de gala diante de sua torcida no Estádio Olímpico de Roma, a Itália venceu a Suíça por 3 a 0 nesta quarta-feira e se tornou a primeira classificada para as oitavas de final da Eurocopa, torneio que hoje teve também vitórias de País de Gales e Rússia sobre Turquia e Finlândia, respectivamente.

Com um futebol ofensivo como poucas vezes foi visto, a tetracampeã mundial balançou a rede aos 19 minutos do primeiro tempo, com Chiellini, mas o gol foi anulado devido a um toque de mão. Entretanto, seis minutos depois, Locatelli iniciou a jogada e apareceu na área para aproveitar o cruzamento de Berardi e fazer 1 a 0.