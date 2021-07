A Itália se classificou para as semifinais da Eurocopa ao vencer a Bélgica por 2 a 1 nesta sexta-feira, na Allianz Arena, em Munique, e enfrentará a Espanha em uma revanche da final do torneio em 2012 e das quartas de final da edição de 2008.

A 'Azzurra' abriu 2 a 0, com gols de Barella e Insigne, e a algoz da seleção brasileira na última Copa do Mundo descontou com Lukaku, mas não conseguiu consolidar a reação e foi eliminada.