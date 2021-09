Pouco menos de dois meses depois de ter conquistado o título da Eurocopa, a Itália voltou a campo nesta quinta-feira e não passou de um empate com a Bulgária em 1 a 1 em Florença, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, enquanto a Espanha foi derrotada pela Suécia em Solna, nos arredores de Estocolmo.

Já a Inglaterra, derrotada pela 'Azzurra' nos pênaltis na final da Euro, retornou aos gramados com goleada sobre a Hungria por 4 a 0 em Budapeste. Alemanha, Bélgica e Polônia também venceram, as duas últimas com placares elásticos.