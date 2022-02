Campeão olímpico no surfe em 2021, Ítalo Ferreira foi indicado a atleta de ação do ano no Laureus, considerado o "Oscar do esporte", que revelou nesta quarta-feira as listas de concorrentes nas sete categorias do prêmio, cujos vencedores serão conhecidos em uma cerimônia virtual em abril.

Único brasileiro entre todos os indicados, Ítalo concorre em sua categoria com outros campeões olímpicos nos Jogos de Tóquio: o espanhol Alberto Ginés, da escalada esportiva; os japoneses Yuto Horigome e Momiji Nishiya, do skate street masculino e feminino; a americana Carissa Moore, que assim como o brasileiro subiu no degrau mais alto do pódio no surfe; e a britânica Bethany Shriever, do ciclismo BMX.