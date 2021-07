O Brasil vai brigar nesta terça-feira pelo ouro e por um bronze na competição masculina do surfe nos Jogos Olímpicos de Tóquio: Ítalo Ferreira garantiu vaga na final ao derrotar o australiano Owen Wilson, enquanto Gabriel Medina perdeu de virada para o japonês Kanoa Igarashi.

Medina participou da primeira semifinal na praia de Tsurigasaki, em Chiba, a 100 quilômetros da capital japonesa. Ele conseguiu três boas notas dos jurados no início da bateria, 8.33 e 8.44 com dois aéreos, e administrou por muito tempo uma vantagem sobre Igarashi, que tinha como melhor nota um 7.67. Porém, faltando sete minutos para o fim, o japonês arrancou dos jurados um 9.33 também com um aéreo. O brasileiro não encontrou boas ondas depois disso e deu adeus ao sonho do ouro, perdendo por 17.00 a 16.76.