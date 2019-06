Garantido nas quartas de final da Copa América com antecipação, mas com algumas dúvidas na escalação, o Chile enfrentará nesta segunda-feira, às 20h (horário de Brasília), no estádio do Maracanã, um Uruguai que perdeu dois titulares por lesões e ainda busca a classificação.

Atual bicampeã e com 100% de aproveitamento nesta edição até agora - após vencer Japão e Equador -, 'La Roja' precisa apenas de um empate para encerrar a primeira fase na liderança do grupo C. Em caso de derrota, a líder será a 'Celeste'. A segunda colocada enfrentará a Colômbia, a melhor seleção do grupo B.