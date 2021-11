O meia James Rodriguez, atualmente no Al-Rayyan, do Catar, é a principal novidade da convocação do técnico Reinaldo Rueda para as partidas da Colômbia contra Brasil e Paraguai, nos próximos dias 11 e 16, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

O ex-jogador de Real Madrid e Bayern de Munique não era chamado para a seleção colombiana desde novembro de 2020, quando os 'cafeteros' perderampor 3 a 0 para o Uruguai em Barranquilla e por 6 a 1 para o Equador em Quito.