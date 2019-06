O executivo-chefe do Bayern de Munique, Karl-Heinz Rummenigge, revelou nesta terça-feira que o meia colombiano James Rodríguez não seguirá no clube, por decisão do próprio jogador, que tem direitos vinculados ao Real Madrid.

"A decisão está tomada. Ele me disse, em uma conversa, que gostaria de pedir que não fizéssemos uso da opção de compra", afirmou o dirigente, em entrevista à revista alemã "Sport Bild".