Atual vice-campeão, o Japão se recuperou do empate com a Argentina em 0 a 0 na estreia pela Copa do Mundo feminina ao vencer a Escócia por 2 a 1 nesta sexta-feira, em jogo realizado no estádio Roazhon Park, na cidade francesa de Rennes.

Iwabuchi abriu o placar para as bicampeãs asiáticas, aos 23 minutos do primeiro tempo, e Sugasawa, de pênalti, aumentou a diferença aos 37. Clelland descontou aos 43 da etapa final, mas a reação parou por aí.