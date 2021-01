O governo do Japão insistiu nesta sexta-feira na ideia de realizar os Jogos Olímpicos de Tóquio, apesar dos rumores sobre seu possível cancelamento e da gravidade da situação pandêmica no país e no resto do mundo.

"Estou determinado em organizar Jogos seguros enquanto trabalho de perto em estreita colaboração com o governo metropolitano de Tóquio, o comitê organizador (2020) e o COI", disse o primeiro-ministro japonês, Yoshihide Suga, durante sua apresentação em uma sessão da Câmara Alta do Parlamento.