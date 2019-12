O elenco da seleção feminina de futebol do Japão que conquistou a Copa do Mundo em 2011 iniciará o revezamento da tocha olímpica em solo japonês, anunciaram nesta terça-feira os organizadores dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

O comitê organizador apresentou os detalhes da rota pela qual passará o revezamento da tocha, que atravessará as 47 prefeituras do país e incluirá entre os portadores corredores, esquiadores, ciclistas, nadadores e cavaleiros.

As escolhidas para o início do percurso foram as jogadoras campeãs do mundo em 2011, no mesmo ano em que o país foi afetado pelo terremoto e o tsunami que resultaram na catástrofe nuclear de Fukushima.

A equipe capitaneada pela meia Homare Sawa abrirá o revezamento no dia 26 de março, em J-Village, instalação de treino na prefeitura de Fukushima que foi utilizada como base logística após o acidente nuclear.

Os organizadores chamaram os Jogos de Tóquio 2020 de "Jogos da Reconstrução" e estão confiantes que o evento impulsionará a recuperação econômica em Fukushima e outras regiões do nordeste do Japão afetadas pelo desastre.

Milhares de pessoas ainda estão deslocadas em Fukushima devido à catástrofe. Grandes áreas permanecem com acesso restrito devido aos elevados níveis de resíduos radioativos provenientes da central nuclear danificada.

A chama olímpica será acesa nas ruínas gregas de Olímpia em 12 de março. Depois de uma semana viajando pelo território grego, será entregue para a transferência ao Japão.

O fogo atravessará o arquipélago japonês durante 121 dias, será transportado em vários segmentos a bordo de navios e trens e passará por alguns dos lugares mais emblemáticos do país, como o Monte Fuji e o santuário de Itsukushima.

A rota terminará com a ignição da pira olímpica no dia 24 de julho no novo Estádio Olímpico de Tóquio, dando início aos Jogos que acontecerão até 9 de agosto e serão seguidos pelos Paralímpicos, de 25 de agosto e 6 de setembro.