O técnico da seleção brasileira sub-23, André Jardine, afirmou nesta segunda-feira que não descarta utilizar jogadores como Vinicius Júnior, do Real Madrid, e Renan Lodi, do Atlético de Madrid, no Torneio Pré-Olímpico que será disputado no próximo ano, na Colômbia, visando os Jogos de Tóquio.

"Vamos avaliar neste período (que falta), quanto da possibilidade que temos em conseguir essas liberações. Mas o trabalho que estamos fazendo é com os jogadores que eu mais tenho possibilidade de contar", disse o treinador à Agência Efe após a derrota de virada do Brasil para o Japão por 3 a 2, em amistoso disputado na Arena Pernambuco.