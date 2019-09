O ala Jayson Tatum desfalcará a seleção dos Estados Unidos por cinco dias, pelo menos, devido uma entorse no tornozelo esquerdo revelada nesta quarta-feira, com isso, poderá ficar fora do duelo com o Brasil, pela última rodada da segunda fase da Copa do Mundo masculina de basquete.

A informação foi divulgada pela própria 'USA Basketball', como é chamada a equipe americana, por meio de comunicado. Segundo o texto, o jogador do Boston Celtics se lesionou ontem, durante a sofrida vitória sobre a Turquia por 93 a 92, na prorrogação.