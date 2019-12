O goleiro Jean, do São Paulo. EFE/Condado de Orange

O goleiro Jean, do São Paulo, foi preso nesta quarta-feira na cidade de Orlando, nos Estados Unidos, acusado de violência doméstica, mas ainda não foi apresentado a um juiz, segundo a Agência Efe confirmou com fontes ligadas ao caso.

A ficha da detenção do jogador de futebol não indica a identidade da vítima, mas a mulher dele, Milena Bemfica, publicou ainda na madrugada (hora local) de hoje, vídeos em que aparecia com ferimentos no rosto e apontava ter sido agredida pelo marido.