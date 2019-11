Mal no primeiro tempo da final da Taça Libertadores, em que deu apenas um chute a gol - e que foi pela linha de fundo -, o Flamengo conseguiu buscar a vitória de virada sobre o River Plate por 2 a 1 em Lima neste sábado, após ter ido para o intervalo perdendo, e se sagrou bicampeão da Taça Libertadores.

Segundo o técnico Jorge Jesus, o papo que teve com seus comandados no vestiário ajudou o time a mudar de postura e virar o jogo com dois gols de Gabriel Barbosa.

"Mudamos a nossa forma de jogar. Não tanto taticamente, mas esta é uma equipe que tem jogadores experientes. No intervalo, tivemos uma conversa de muita responsabilidade. Tudo isso alterou a nossa forma de jogar e ajudou a conseguir a vitória", declarou o técnico português em entrevista coletiva no Estádio Monumental, palco da conquista histórica.

O River fez 1 a 0 com gol de Borré no primeiro tempo e esteve à frente no placar até os 43 minutos da segunda etapa, quando Gabigol empatou. O próprio atacante, artilheiro da Libertadores com nove gols, virou três minutos depois.

"A primeira meia hora (do segundo tempo) foi onde o River nos tirou do jogo, não deixou que a gente jogasse. Eles foram agressivos em cima de quem tinha a bola. Mas nos 15 minutos finais foi diferente", analisou Jesus.

O bicampeonato aconteceu 38 anos depois do primeiro títulos. Jesus se disse feliz por ter tirado o clube da fila e acredita que a conquista ajuda a construir um novo Flamengo.

"A torcida flamenguista sonho com isso por 40 anos. É uma geração que vai ficar marcada na história, como a de 81, com a equipe de Zico. Este troféu marcará o futuro e a história do Flamengo e de todo o futebol brasileiro", considerou.

Perguntado sobre um possível duelo com o Liverpool na disputa do Mundial de Clubes, no mês que vem, o treinador foi cauteloso e lembrou que as duas equipes ainda precisarão encarar as semifinais. "Vamos para o Catar para enfrentar o Liverpool, se o Liverpool for finalista. Nós também teríamos que fazer dois jogos", disse o 'Míster', para quem uma conquista desse porte mudaria o patamar do clube carioca.

"O Flamengo é o maior clube do mundo em termos de torcedores. Mas o maior clube do mundo é aquele que ganha títulos. Quando o Flamengo começar a ganhar fora do Brasil, vai poder dizer que é o maior clube do mundo", opinou.

Pela primeira vez na história, as duas principais competições organizadas pela Conmebol foram vencidas por equipes com técnicos europeus - o Independiente del Valle, que faturou a Copa Sul-Americana, é comandada pelo espanhol Miguel Ángel Ramírez. Além disso, apenas um outro treinador de fora da América do Sul havia conquistado a Libertadores, o croata Mirko Jozic, com o Colo-Colo em 1991.

"Sei que Portugal inteiro hoje foi do Flamengo. Não foi só uma vitória do Flamengo, foi do povo brasileiro e do povo português. Eu sei o entusiasmo que foi essa final. Eu quero dividi-la com o povo português", vibrou. EFE

