O técnico do Flamengo, Jorge Jesus, elogiou o treinador do Liverpool, Jürgen Klopp, e afirmou que o time rubro-negro manterá o estilo de jogo ofensivo na decisão do Mundial de Clubes no sábado.

"Klopp é um dos grandes técnicos do mundo. Sei que viu partidas minhas em Portugal e consegue analisar essas particularidades. É um criador. Sua equipe joga com um 4-3-3 diferente. Ele é diferenciado", disse o treinador em entrevista coletiva em Doha, no Catar.