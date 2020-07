O Manchester City se recuperou da derrota para o Southampton no jogo anterior ao golear o Newcastle por 5 a 0 no Etihad Stadium, pela 34ª rodada do Campeonato Inglês, com direito a gol de Gabriel Jesus, enquanto o Wolverhampton perdeu para o Sheffield United e viu a vaga na próxima Liga dos Campeões ficar mais distante.

A pontaria, descalibrada no fim de semana, estava afiada desta vez, e o City fez 1 a 0 aos dez minutos de partida, com gol de Jesus. Mais tarde, aos 21, Mahrez aumentou a diferença.