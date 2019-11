O atacante português João Félix, do Atlético de Madrid, foi anunciado nesta quarta-feira como o vencedor do prêmio Golden Boy, que é oferecido pelo jornal italiano "Tuttosport", ao melhor jogador com menos de 21 anos, que atua na Europa.

Dois brasileiros estavam indicados entre os finalistas, o atacante Rodrygo e o meia-atacante Vinicius Júnior, ambos do Real Madrid, que ficaram na 12ª e 13ª colocações, respectivamente.