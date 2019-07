O atacante português João Félix, contratado pelo Atlético de Madrid nesta quarta-feira por 126 milhões de euros, assinou contrato por sete temporadas e herdou a camisa 7, que vinha sendo usada por Antoine Griezmann, segundo informações divulgadas pelo clube espanhol em seu site oficial.

"João Félix já é novo jogador 'rojiblanco'. O Atlético de Madrid e o Benfica chegaram a um acordo para a transferência do jovem jogador português. O atacante, que passou pelo pertinente reconhecimento médico na Clínica Universidad de Navarra, já assinou o seu novo contrato com o nosso clube para as próximas sete temporadas", anunciou o Atlético na página.