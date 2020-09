O jogador de futebol americano Josh Bellamy foi acusado de fraude bancária e fiscal em um tribunal do sul da Flórida depois de ter usado dinheiro de um empréstimo federal voltado para pequenos negócios como auxílio durante a pandemia para jogar em um cassino e comprar produtos de luxo.

Bellamy, natural de São Petersburgo, na Flórida, que passou pelo Chicago Bears e até esta semana estava vinculado ao New York Jets, figura em uma lista de pelo menos 11 pessoas acusadas do mesmo tipo de fraude, disseram as autoridades nesta quinta-feira.