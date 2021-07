O letão Matiss Kivlenieks, goleiro do Columbus Blue Jackets. EFE/Arquivo

O letão Matiss Kivlenieks, goleiro do Columbus Blue Jackets, time de hóquei no gelo da NHL, morreu após ser atingido por fogos de artifício, e não por uma queda, informaram nesta segunda-feira autoridades do estado de Michigan, nos Estados Unidos.

A polícia da cidade de Novi, em Michigan, relatou que morteiros lançados em uma festa em uma casa no domingo à noite se inclinaram ligeiramente, ficando na direção de pessoas próximas, incluindo Kivlenieks.