Um jogador do Arsenal, que não teve a identidade revelada, testou positivo para coronavírus dias antes da partida da quarta-feira passada contra o Manchester City, que marcou o retorno do Campeonato Inglês.

Como o jogador em questão esteve em contato com outros dois companheiros de equipe, os três atletas não treinaram antes do jogo contra o City.

De acordo com o protocolo do Campeonato Inglês, os três jogadores deveriam ter sido isolados por sete dias. No entanto, voltaram a ser testados e apresentaram resultado negativo, então foram incorporados ao elenco e aos treinos.

Segundo a imprensa inglesa, os três jogadores estiveram em campo na derrota por 3 a 0 para a equipe de Manchester, vice-líder do torneio. O Arsenal ocupa atualmente a décima posição na tabela.