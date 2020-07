O atacante sérvio Luka Jovic, do Real Madrid, foi isolado em casa, depois de receber um amigo que deu positivo para o novo coronavírus, segundo revelou nesta quarta-feira o tradicional programa esportivo "Jugones".

De acordo com a atração, comandada pelo polêmico jornalista Josep Pedrerol, o protocolo dos 'Merengues' estabelece que amigos e familiares dos jogadores também precisam ser submetidos a exames, desde que mantenham contato com os integrantes do elenco.