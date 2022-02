O ataque da Rússia contra a Ucrânia lançou luz sobre a situação do zagueiro Yaroslav Rakitskiy, único jogador ucraniano entre os 25 inscritos pelo Zenit São Petersburgo, que enfrentará nesta quinta-feira o Betis, na Espanha, pela fase 16 avos de final da Liga Europa.

O experiente jogador e o técnico do Zenit, Sergey Semak, nasceram no território da Ucrânia, na época que o país ainda fazia parte da agora extinta União Soviética No entanto, têm diferentes nacionalidades, já que o comandante do time de São Petersburgo adotou o passaporte russo.