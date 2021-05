Os jogadores e as jogadoras de futebol profissionais do Equador, homens e mulheres, juntamente com árbitros e outros integrantes do esporte, iniciaram o processo de vacinação contra a Covid-19 nesta quarta-feira, depois que a Conmebol enviou um lote de imunizantes à Federação Equatoriana de Futebol (FEF).

A FEF declarou em uma nota oficial que entre hoje e a próxima sexta-feira também tomaram injeção os delegados e árbitros participantes dos torneios da Conmebol - Copa América, Taça Libertadores e Copa Sul-Americana.