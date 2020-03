Os jogadores do Bologna, os italianos Andrea Poli e Riccardo Orsolini e o brasileiro Angelo da Costa, além do ex-atleta Marco Di Vaio, surpreenderam nesta quarta-feira e entraram em contato com os torcedores do clube italiano, que vivem sozinhos e estão em quarentena neste momento de emergência por conta da pandemia da Covid-19.

"Andrea Poli, Angelo da Costa, Riccardo Orsolini e Marco Di Vaio ligaram para alguns de nossos torcedores que moram sozinhos. Uma pequena surpresa para nos sentir mais próximos neste período difícil", diz o clube em um comunicado, anexado a um vídeo com as chamadas.