Os jogadores do Napoli descumpriram a ordem do presidente do clube, Aurelio de Laurentiis, e voltaram para casa depois do empate desta terça-feira com o Red Bull Salzburg em 1 a 1, no estádio San Paolo, pela quarta rodada do grupo E da Liga dos Campeões.

Anteontem, foi divulgado que o dirigente, após a derrota para a Roma por 2 a 1, pelo Campeonato Italiano, ordenou que o elenco seguisse concentrado em um hotel próximo ao centro de treinamento do clube até o próximo domingo, um dia depois da partida com o Genoa, também pela competição nacional.