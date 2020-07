O presidente da Federação Boliviana de Futebol (FBF), Marcos Rodríguez, e alguns jogadores do país, que se curaram da infecção pelo novo coronavírus, doaram plasma sanguíneo hiperimune para ser usado no tratamento contra a Covid-19, aprovado pelas autoridades sanitárias nacionais.

A doação mais recente foi feita por Rodríguez, que se recuperou da doença e nesta terça-feira doou plasma ao técnico do Palmaflor, da primeira divisão boliviana, Humberto Viviani, de acordo com informações do clube.