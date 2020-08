O Conselho de Governadores da NBA estabeleceu nesta quarta-feira em parceria com a Associação Nacional de Jogadores de Basquete (NBPA) a criação de uma fundação para apoiar a comunidade negra nos Estados Unidos e no Canadá.

Durante os próximos dez anos, os 30 proprietários de equipes contribuirão anualmente com US$ 30 milhões para fortalecer a fundação, que, segundo os dirigentes, mira impulsionar o poder econômico dessas pessoas através do emprego e do avanço na carreira.