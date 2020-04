O técnico do Parma, Roberto D"Aversa. EFE/Arquivo

O elenco de jogadores e o técnico do Parma, Roberto D"Aversa, decidiram abrir mão de um mês dos próprios salários, para ajudar durante a crise provocada pela pandemia da Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, anunciou nesta quinta-feira o próprio clube.

"O Parma Calcio 1913 comunica ter recebido por parte da equipe, a unânime disponibilidade da redução do salário anual em um mês de pagamento, devido a emergência de saúde que está impedindo o desenvolvimento da atividade esportiva e provocando grandes prejuízos ao clube", diz comunicado.

"Enquanto aguarda se a as condições do país permitirão retomar as atividades nesta temporada, o Parma gostaria de agradecer pela responsabilidade demonstrada neste momento, que requer sentido comum e espírito construtivo", completa o texto.

O Parma se torna assim o segundo clube da primeira divisão do Campeonato Italiano a alcançar acordo de redução dos salários, depois que os jogadores da Juventus também concluíram as negociações com a diretoria.