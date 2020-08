O jogo que marcaria daqui três dias a abertura do Campeonato Francês, entre Olympique de Marselha e Saint-Étienne, no estádio Vélodrome, foi adiado nesta terça-feira, depois que foram detectado quatro casos de infecção pelo novo coronavírus no time da casa.

A decisão foi tomada pela Liga de Futebol Profissional (LFP), que organiza a competição, depois de ser considerado que o patógeno circula no clube marselhês, diante dos resultados positivos detectados em recente teste de diagnóstico.