Devido a um surto de coronavírus no elenco do Dínamo Brest, a partida entre a equipe e o Slutsk, pela primeira divisão do Campeonato Bielorrusso, prevista para o próximo domingo, foi adiada para 12 de agosto, segundo informações divulgadas pela federação de futebol do país.

A decisão contrasta com a tomada em março passado quando Belarus, o único país europeu que não suspendeu as competições esportivas devido à pandemia da Covid-19, permitiu que a liga de futebol começasse com a presença de torcedores nas arquibancadas.

Nesta segunda-feira, o Dínamo reconheceu a existência de vários casos de infecção pelo vírus SARS-CoV-2 dentro do clube, embora tenham negado, conforme publicado, que o número tinha subido para 15 pessoas.

"Sim, há pessoas doentes na equipe, mas definitivamente não 15, como foi publicado em alguns meios de comunicação", declarou a diretoria do clube de Brest, que não detalhou o número de contágios.