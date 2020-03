O jogo entre Union Berlim e Bayern de Munique, pelo Campeonato Alemão, que está previsto para acontecer neste sábado, será disputado com portões fechados, como forma de precaução diante da propagação do coronavírus.

A medida atende as recomendações do Ministério da Saúde do país, para que sejam evitadas as aglomerações de pessoas.

Inicialmente, a equipe de Berlim havia se posicionado contra a ausência de torcedores nas arquibancadas. O presidente do Union, Dirk Zingler, chegou a dizer que o ministro da Saúde, Jens Spahn, não estava no direito de aconselhar sobre a situação.

Na Alemanha, as autoridades municipais e regionais são as que têm competência para ordenar a suspensão de atividades por razões de sanitárias, por isso, inclusive, a informação do Ministério da Saúde veio na forma de recomendação.

Depois das críticas do dirigente, o governo do distrito de Treptow-Kopenick, no sul de Berlim, determinou que a partida acontecesse sem público.

Hoje, o Campeonato Alemão terá o primeiro jogo com portões fechados na história, na partida entre Borussia Mönchengladbach e Colônia. No fim de semana, com decisão sobre a partida entre Union e Bayern, todas as partidas não contarão com torcidas.