A Fifa e a Confederação Asiática de Futebol (AFC) decidiram nesta quinta-feira pelo adiamento dos próximos jogos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 do continente, diante da crise pela propagação do coronavírus.

De informação divulgada pela federação internacional, as entidades nacionais serão consultadas nos próximos dias, para que seja aprofundado o debate sobre a mudança nas datas e para que mais detalhes possam ser definidos.

Além disso, em reunião realizada na sede da Fifa, em Zurique, na Suíça, também foram abordadas as realizações da fase final do Torneio Pré-Olímpico feminino e da Copa da Ásia de futebol, que acontecerá no ano que vem, no Turcomenistão.

A entidade garantiu que está acompanhando de perto a evolução da crise sanitária gerada pelo coronavírus, com colaboração com a Organização Mundial de Saúde (OMS).