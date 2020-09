O comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 anunciou nesta segunda-feira que manterá o percurso inicialmente planejado para o revezamento da tocha olímpica, que terá início em março de 2021, um ano após o plano original.

A chama olímpica partirá de Fukushima, no dia 25 de março de 2021, e viajará pelas outras 46 províncias do Japão durante 121 dias até que a pira olímpica seja acesa no Estádio Olímpico de Tóquio em 23 de julho.