O Real Madrid e o Manchester City disputaram a partida de ida pelas oitavas de final da Champions no dia 26 de fevereiro, no estádio Santiago Bernabéu. EFE/Arquivo

A Uefa detalhou nesta sexta-feira o calendário das fases finais da Liga dos Campeões da Europa, que será retomada no dia 7 de agosto, com dois jogos da volta das oitavas de final, entre Juventus e Lyon, e Manchester City e Real Madrid.

A competição foi paralisada em março, com quatro vagas nas quartas de final a serem definidas. Atalanta, Paris Saint-Germain, RB Leipzig e Atlético de Madrid já estão classificados para a antepenúltima fase do torneio, que assim como as duas seguintes, serão em sede única, a cidade de Lisboa, em Portugal.