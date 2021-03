A Uefa anunciou nesta terça-feira que os dois jogos entre Porto e Chelsea, pelas quartas de final da Liga dos Campeões, acontecerão no estádio Ramón Sánchez Pizjuan, em Sevilha, na Espanha.

Inicialmente, a partida e ida estava programada para acontecer no próximo dia 7, no Estádio do Dragão, em Portugal. Já no dia 13, a volta deveria acontecer no estádio Stamford Bridge, em Londres, na Inglaterra.