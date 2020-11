O ex-jogador de basquete Michael Jordan, dono do Charlotte Hornets, doou, em razão do Dia de Ação de Graças, US$ 2 milhões (R$ 10,7 milhões) para a organização de caridade Feedin America, que se dedica a combater a fome nos Estados Unidos.

De acordo com comunicado veiculado pelo site "TMZ Sports", o ídolo do Chicago Bulls explicou que o dinheiro é proveniente das receitas que obteve que a série documental "The Last Dance", que está disponível na plataforma de streaming Netflix.

"Nestes tempos difíceis, em um ano de dificuldades inimagináveis, devido à Covid-19, é mais importante do que nunca parar e agradecer", disse Jordan.

"Tenho orgulho de estar doando recursos adicionais de "The Last Dance" para a Feeding America e de seus bancos de alimentos nas Carolinas (do Norte e do Sul) e Chicago, para ajudar a alimentar os americanos que passam fome", completou.

Em junho, Jordan anunciou a doação de US$ 100 milhões (R$ 535 milhões) para organizações que atuam na causa antirracista. O montante que será encaminhado através da sua marca do ex-jogador, a Jordan Brand, ao longo dos próximos 10 anos para ajudar na garantia de igualdade racial, justiça social e maior acesso à educação.