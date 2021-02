O treinador do Benfica, Jorge Jesus, apresentou uma "significativa melhoria clínica", após ter testado positivo para Covid-19 no final de janeiro e, já planeja voltar a trabalhar no clube de Lisboa na próxima semana.

"Jorge Jesus está em repouso, em casa, sob acompanhamento do departamento médico do Benfica e do corpo clínico do Hospital da Luz, com seu estado de saúde não apresentando qualquer tipo de gravidade", disse o clube, em comunicado publicado nesta quinta-feira em seu site.