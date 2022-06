O português Jorge Jesus, novo técnico do Fenerbahçe, garantiu nesta sexta-feira que não chega pensando em mudanças drásticas no elenco, que tem o volante Luiz Gustavo, e prometeu que irá atrás de vitórias e da apresentação de futebol de qualidade.

"Não viemos para fazer uma revolução no elenco, mas sim para alcançar um equilíbrio", disse o ex-Flamengo, ao assinar contrato com a equipe de Istambul, em ato realizado no estádio Sükrü Saracoglu, que foi exibida ao vivo na emissora de TV do 'Fener'.