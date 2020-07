O técnico português Jorge Jesus desembarcou nesta terça-feira no Aeroporto de Cascais, em Portugal, em meio a grande presença de jornalistas e de alguns torcedores do Benfica, empolgados com a chegada do ex-Flamengo para uma segunda passagem pelo clube lisboeta.

O comandante luso, que completará 66 anos nesta sexta-feira, viajava, entre outros, com o presidente "encarnado", Luís Filipe Vieira, que negociou pessoalmente a volta do treinador, que conquistou Taça Libertadores, Campeonato Brasileiro, Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca pelo rubro-negro da Gávea.