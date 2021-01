O técnico do Benfica, Jorge Jesus, sofre de uma infecção respiratória e não tem presença garantida no banco de reservas na partida desta quinta-feira contra o Belenenses, pelas quartas de final da Taça de Portugal.

Em comunicado, o clube lisboeta informou que Jesus foi submetido nesta quarta a exames no Hospital da Luz e está clinicamente estável. O ex-treinador do Flamengo tem uma infecção respiratória e a presença no jogo de amanhã dependerá da evolução de sua situação clínica.