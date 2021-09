O técnico do Benfica, Jorge Jesus. EFE/Arquivo

Satisfeito com a vitória sobre o Barcelona por 3 a 0 nesta quarta-feira, em Lisboa, o técnico Jorge Jesus disse ver o Benfica mais forte na briga pela classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões após o resultado de hoje.

"Foi uma vitória que nos permite sonhar com a classificação", declarou Jesus em entrevista coletiva no Estádio da Luz logo depois do triunfo sobre o time pentacampeão da Champions.