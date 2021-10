9 out 2021

EFE Roma 9 out 2021

O meia brasileiro naturalizado italiano Jorginho, do Chelsea, admitiu neste sábado que sonha com a conquista do Prêmio Bola de Ouro, um dia após ter sido anunciado como um dos 30 finalistas pela revista francesa "France Football".

"Que criança não sonha com a Bola de Ouro? Sonhar algo pequeno ou algo grande é igual. Assim, é melhor sonhar com algo grande", afirmou o catarinense, em entrevista coletiva concedida na véspera do jogo entre Itália e Bélgica, pelo terceiro lugar da Liga das Nações da Uefa.