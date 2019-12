Os jogadores do Chelsea Tammy Abraham (d) e Jorginho comemoram a vitória sobre o Arsenal neste domingo. EFE/NEIL HALL

Em apenas quatro minutos, o Chelsea conseguiu uma inesperada virada para vencer o Arsenal por 2 a 1 fora de casa, nos minutos finais do clássico londrino, e ainda arruinou o que seria a primeira vitória de Mikel Arteta como técnico dos 'Gunners'.

Em cabeceio livre na pequena área, Aubameyang abriu o placar logo aos 13 minutos do primeiro tempo no Emirates Stadium, e a vantagem durou até os 38 da segunda etapa, quando Jorginho aproveitou a saída errada do goleiro Leno em escanteio e deixou tudo igual.