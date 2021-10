O Chelsea se reabilitou nesta quarta-feira na Liga dos Campeões, ao golear o Malmö, da Suécia, por 4 a 0, em partida disputada no estádio Stamford Bridge que teve dois gols marcados pelo meia brasileiro naturalizado italiano Jorginho, ambos, em cobranças de pênalti.

O catarinense, um dos finalistas do Prêmio Bola de Ouro, entregue ao melhor jogador do mundo pela revista francesa "France Football", balançou a rede aos 21 minutos do primeiro tempo e aos 12 do segundo.