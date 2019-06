O atacante sérvio Luka Jovic viveu dia intenso nesta quarta-feira, ao passar por exames médicos, assinar contrato com duração de seis anos e ser apresentado como novo jogador do Real Madrid, após bem-sucedida temporada no Eintracht Frankfurt.

"Sou o cara mais feliz do mundo, por ter assinado contrato com um clube tão grande. Estou muito esperançoso e convencido de que tomei a melhor decisão possível. Vou dar tudo para o Real Madrid conquistar troféus", disse o jovem, de 21 anos, em declarações proferidas no camarote de honra do estádio Santiago Bernabéu.